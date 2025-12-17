Вирусолог рассказала о возможных изменениях гриппа

Вирусолог Малинникова: грипп может измениться, стать более опасным и заразным

Вирус гриппа в будущем может изменить свою структуру, что приведет к тому, что он станет более опасным и контагиозным для человека. Об этом ТАСС рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

Она отметила, что «гонконгский» штамм является гриппом типа А (H3N2), который пришел в 1968 году и активно циркулирует до сих пор.

Чтобы вирус изменился, должен произойти «антигенный сдвиг». Малинникова добавила, что сегодня вирусы преодолевают межвидовой барьер, изменяются, как и их структура, которая может отвечать за заразность.

Вирусолог добавила, что грипп после пандемии коронавируса стал активнее и начал больше поражать население.

Накануне в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что большинство случаев гриппа в России являются легкими и средней степени тяжести, что составляет до 99,5% от всех поставленных диагнозов.

13 декабря академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что россиянам не стоит бояться гонконгского гриппа. При этом, по его словам, заболевание может представлять опасность для людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

