Россиянам пообещали, что цены из-за НДС будут расти постепенно

Рост цен в России из-за повышения налога на добавленную стоимость будет происходить постепенно в 2026 году. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Произойдет увеличение базовой ставки по НДС — с 20 до 22%. При этом пониженная ставка в 10% останется такой же. Например, она используется в части продовольственных товаров и товаров для детей. Я считаю, что влияние на рост цен в магазинах будет постепенным и ограниченным в силу того, что уточнение ставки затрагивает только часть товаров, а во-вторых, продавцы и производители будут конкурировать за покупателя, а соответственно, проявлять сдержанность в вопросе корректировки цены», — отметил Балынин.

Он добавил, что цены на подакцизные товары, среди которых объективно нет социально значимых товаров, вырастут соразмерно увеличению акциза и с учетом изменения ставки налога на добавленную стоимость. Балынин напомнил, что с 2026 года традиционно будут увеличены акцизы на подакцизные товары. Например, на спиртосодержащую продукцию акциз увеличивается с 740 рублей до 824 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре. На дизельное топливо акциз вырастет с 12 120 рублей за 1 тонну до 12 738 рублей за 1 тонну, а на сахаросодержащие напитки — с 10 рублей до 11 рублей за 1 литр.

