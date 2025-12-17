Температура воздуха в Арктике достигла рекордно теплых величин

NOAA: температура воздуха в Арктике стала максимально теплой с 1900 года

Температура воздуха в Арктике с октября 2024 года по сентябрь 2025 года достигла рекордно высоких величин за всю историю наблюдений с 1900 года. Об этом говорится в докладе Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Ученые пришли к выводу, что повышение температуры воздуха и воды вызвало интенсивное таяние ледников, в результате чего начались серьезные изменения арктического ландшафта. Увеличение уровня моря приводит к рискам оползней и цунами.

Кроме того, высвобождающиеся из ледников железо и другие элементы загрязняют воды Арктики. В связи с этим некоторые виды фауны Чукотского и Берингова морей могут оказаться под угрозой.

В докладе NOAA отмечается, что последнее десятилетие также стало для Арктики самым теплым за всю историю научных наблюдений.

