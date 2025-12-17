На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Температура воздуха в Арктике достигла рекордно теплых величин

NOAA: температура воздуха в Арктике стала максимально теплой с 1900 года
В.С.Севастьянов/Пресс-службой ГЕОХИ РАН

Температура воздуха в Арктике с октября 2024 года по сентябрь 2025 года достигла рекордно высоких величин за всю историю наблюдений с 1900 года. Об этом говорится в докладе Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Ученые пришли к выводу, что повышение температуры воздуха и воды вызвало интенсивное таяние ледников, в результате чего начались серьезные изменения арктического ландшафта. Увеличение уровня моря приводит к рискам оползней и цунами.

Кроме того, высвобождающиеся из ледников железо и другие элементы загрязняют воды Арктики. В связи с этим некоторые виды фауны Чукотского и Берингова морей могут оказаться под угрозой.

В докладе NOAA отмечается, что последнее десятилетие также стало для Арктики самым теплым за всю историю научных наблюдений.

19 июня сообщалось, что ученые обеспокоены аномальным озеленением Арктики.

Ранее сообщалось, что вечная мерзлота Альп оказалась под угрозой.

