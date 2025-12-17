На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ряде районов Краснодарского края обнаружили обломки беспилотников

Обломки БПЛА упали в нескольких местах на Кубани
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали в нескольких местах в Краснодарском крае, пострадавших нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

В публикации отмечается, что в Красноармейском районе обломки беспилотников были обнаружены по девяти адресам.

Также части дронов упали в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановский. В нескольких частных домах выбило окна и двери, была повреждена хозяйственная постройка, навес, гараж, пострадало здание склада.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в Славянском районе Краснодарского края произошли взрывы.

По словам очевидцев, атака беспилотников-камикадзе началась около 00:45 мск и продолжается до сих пор. В разных частях района видны вспышки в небе. В одном из городов произошел пожар. Всего прогремело около 10 взрывов.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, что российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 83 украинских беспилотника над регионами России.

По информации ведомства, больше всего дронов — 64 беспилотника — были уничтожены над территорией Брянской области. Еще девять БПЛА сбили над Калужской областью. Пять беспилотников были уничтожены над территорией Смоленской области.

Ранее Собянин сообщил о беспилотнике, сбитом на подлете к Москве.

Атаки БПЛА на Россию
