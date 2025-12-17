Врач рассказала, как определить симптомы начала гонконгского гриппа

Гонконгский грипп можно определить по стремительному началу инфекции с высокой температуры и озноба у больного. Об этом РИА Новости рассказала директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

По ее словам, болезнь начинается с температуры выше 38°C, озноба, ломоты в мышцах, суставах, сильной головной боли, болезненности при движении глаз, также возможен сухой кашель.

Накануне в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что большинство случаев гриппа в России являются легкими и средней степени тяжести, что составляет до 99,5% от всех поставленных диагнозов.

13 декабря академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что россиянам не стоит бояться гонконгского гриппа. При этом, по его словам, заболевание может представлять опасность для людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Ранее более 60 случаев гонконгского гриппа выявили в одном российском регионе.