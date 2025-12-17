В 2025 году большинство россиян посетили только одну зарубежную страну и один российский город

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал бронирования отелей и билетов на самолеты и поезда и рассказал «Газете.Ru», как много российских городов и стран посетили россияне в 2025 году и куда чаще всего ездили.

В России большинство туристов, или 77,1%, в уходящем году успели посетить всего один город. В двух побывали 15,1%, в трех — 4,4%, а в четырех — 1,7%. Еще чаще путешествовали немногие: 1,2% смогли объехать 5–6 городов, 0,4% отдыхали в 7–9 различных локациях, а 0,1% — более чем в 10.

Самым востребованным городом в 2025 году оказалась Москва: 21,3% отельных бронирований приходятся на столицу, а средняя стоимость номера там составила 9 940 рублей в сутки. Почти так же популярен Санкт-Петербург, доля которого равна 15,1%; жилье в Петербурге обходилось чуть дешевле, в среднем в 8 620 рублей в сутки. На третьем месте оказался Адлер с 4,5% заказов; отдохнуть на южном курорте в уходящем году можно было за 7 770 рублей в сутки.

Также в топ городов, где россияне чаще всего бронировали отели, вошли Казань (доля — 3,2%; стоимость номера — 9 100 рублей в сутки), Екатеринбург (2,3%; 8 270 рублей), Эсто-Садок (2,2%; 14 380 рублей), Нижний Новгород (2,1%; 9 290 рублей), Краснодар (2,0%; 7 160 рублей), Сочи (1,9%; 9 380 рублей) и Калининград (1,8%; 8 520 рублей).

Большинство россиян, или 85,4%, в 2025 году побывали только в одной зарубежной стране. С двумя странами удалось познакомиться 9,6% путешественникам, а 3,6% побывали в 3 или 4 государствах. Больше пяти разных стран объездили за год 1,4% туристов.

Список направлений, где чаще всего бронировали жилье, возглавляет Турция, на которую приходится 13,4% от всех зарубежных заказов. Номер в турецком отеле обходился в среднем в 14 900 рублей в сутки. Далее с небольшим отрывом следуют Таиланд (7,7%) и Италия (7,0%). Отдых в азиатской стране оказался самым бюджетным во всем списке: гостиница там стоила в среднем 10 100 рублей в сутки. А вот туристы, посетившие Италию, платили порядка 22 500 рублей в сутки.

В топ-10 вошли также ОАЭ (доля — 6,3%; номер в отеле стоил 29 600 рублей в сутки), Франция (5,3%; 24 900 рублей), Китай (5,2%; 12 400 рублей), Белоруссия (4,5%; 11 900 рублей), Испания (4,3%; 18 900 рублей), Грузия (3,4%; 10 600 рублей) и Япония (3,0%; 17 600 рублей).

Ранее россиян предупредили о подорожании отдыха на популярных направлениях в 2026 году.