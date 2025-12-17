В Турции море неожиданно отступило от берега

Мраморное море в Турции неожиданно отступило на 20 метров от берега. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Это странное явление произошло в районе Мармара Эреглиси города Текирдаг. Вода отступила примерно на 20 метров от берега. В местах отступления воды появились песчаные острова, а несколько лодок сели на мель на мелководье. Происшедшее вызвало непонимание и обеспокоенность местных жителей.

В ноябре в министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана заявили, что уровень Каспийского моря при сохранении текущих климатических и антропогенных тенденций может снизиться еще почти на полметра к 2030 году. В ведомстве уточнили, что с 2006 года уровень Каспия уже уменьшился более чем на два метра.

Уровень Каспийского моря исторически колеблется под воздействием природных и антропогенных факторов. Систематические наблюдения с 1900 по 2024 год показывают общее снижение почти на четыре метра. Главным источником питания остается река Волга, на которой размещены многочисленные гидротехнические сооружения. Существенно влияет и изменение климата.

