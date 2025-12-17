Шведские военные рассказали о вооруженных людях на танкерах, идущих из России

ВМС Швеции: на идущих из России танкерах появились вооруженные люди

На борту нефтяных танкеров, идущих из России по Балтийскому морю, появились вооруженные люди, заявил начальник оперативного отдела Военно-морских сил (ВМС) Швеции Марко Петкович. Об этом сообщает SVT Nyheter.

Он рассказал, что люди в камуфляжной форме могут быть сотрудниками частных охранных компаний. Петкович добавил, что российская сторона в последнее время усилила военное наблюдение за Балтийским морем. На пути следования танкеров практически постоянно присутствуют военные корабли России, добавил он.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас рассказала, что министры иностранных дел стран Евросоюза внесли в черный список 40 танкеров, которые якобы осуществляют перевозки российской нефти.

23 октября Евросоюз ввел 19-й пакет санкций в отношении России. Меры впервые затронули российский газовый сектор и ограничили перемещение российских дипломатов. Европейским компаниям запретили организовывать туры в Россию, а россиянам решили блокировать операции с криптовалютой. Под ограничения попали и 117 танкеров под иностранными флагами, перевозящие российскую нефть. МИД Эстонии предупредил, что в Евросоюзе уже готовят 20-й пакет антироссийских санкций.

Ранее Эрдоган высказался об инцидентах с танкерами в Черном море.