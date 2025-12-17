На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции признали нахождение на Украине ее военных

Экс-офицер ВС Франции подтвердил, что на Украине находятся военные республики
John Leicester/AP

На Украине находятся французские военные специалисты. Целью их присутствия в стране является обучение личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в разговоре с ТАСС военный эксперт, бывший офицер-десантник французской армии Ксавье Моро.

По его словам, военные ВС Франции присутствуют на Украине хотя бы потому, что Париж поставил Киеву оружие, для использования которого нужно обучение. В частности, речь идет о самоходной артиллерийской установке (САУ) Caesar, а также о системах противовоздушной обороны (ПВО). Последние достаточно технологичны, отметил экс-офицер.

«Так что в этом случае нужно обучать личный состав», — продолжил он.

Также Моро высказал мнение, что французское военное присутствие на Украине «не очень значительное», а самих граждан Франции «немного».

11 декабря посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что вопрос об отправке французских военных на территорию Украины на текущий момент не обсуждается, поскольку Париж осознает, что любое иностранное военное присутствие будет расценено Москвой как легитимная цель.

1 декабря газета Le Journal du Dimanche (JDD) со ссылкой на французского лейтенанта написала, что военнослужащие Вооруженных сил Франции боятся того, что их отправят на Украину для участия в конфликте против России. Военнослужащий считает, что в случае отправки французских солдат на Украину потери будут огромными, их будет ждать бойня.

Ранее Франция и Украина подписали «историческое» соглашение.

Все новости на тему:
Новости Украины
