Названы страны Европы, наиболее осложнившие въезд для россиян

Страны Прибалтики и Скандинавии являются одними из тех государств Европы, поездки в которые сопряжены для граждан России с наибольшими трудностями. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов.

«Наибольшие сложности в части Европейского союза (и Шенгенской зоны. — «Газета.Ru») возникают с такими странами, как три прибалтийские республики — Эстония, Латвия и Литва, три страны скандинавские — Дания, Норвегия, Финляндия, две страны Бенилюкса — Нидерланды и Бельгия и две бывшие страны соцлагеря — Польша и Чехия», — сказал он.

Максимов уточнил, что все эти государства ввели, с одной стороны, отказ от выдачи виз гражданам России, с другой стороны, запрет на въезд россиян. То есть формально даже при наличии шенгенской визы россиянам запрещается приезжать в эти страны, отметил общественник.

«На практике это означает, что невозможно въехать напрямую из Российской Федерации и из стран, которые не входят в зону Шенгена», — пояснил он.

Максимов добавил, что де-факто россияне могут въехать в эти государства через другие страны Шенгена.

12 декабря Telegram-канал Baza написал, что граждане РФ начали массово жаловаться на многочисленные трудности при оформлении шенгенских виз и посещении стран ЕС. По данным канала, путешественники сталкиваются с необоснованными отказами, сокращением сроков действия виз, увеличением времени ожидания в 2–3 раза, запретами на посещение отдельных стран и требованием иметь страховку иностранной компании. Российские страховые полисы часто игнорируются европейскими пограничниками, поэтому для въезда в ЕС требуется документ, оформленный в европейской компании или международном банке. В некоторых случаях получение визы на 14–21 день уже считают удачей.

