Стало известно, с чем не пустят на прямую линию с Путиным

Людей с баннерами и вейпами не пустят на прямую линию с Путиным

Баннеры, флаги и вейпы являются одними из тех предметов, которые запрещены к проносу на мероприятие «Итоги года с Владимиром Путиным», совмещающее формат прямой линии и большой пресс-конференции. Об этом сообщает ТАСС.

В предыдущие годы журналисты нередко пытались привлечь внимание Путина с помощью больших плакатов с различными надписями, чтобы получить возможность задать вопрос главе государства. Традиционно представители СМИ просят, чтобы листы были не больше формата А4, иначе они помешают работе фотографов и операторов. В этот раз тоже есть такое требование.

Кроме того, нельзя будет принести с собой продукты, бутылки и контейнеры. Также под запрет попали громоздкие предметы, лазерные указки, фонарики, воздушные змеи и шары. Это касается и средств индивидуальной мобильности — гироскутеров, электросамокатов и велосипедов. Еще на площадку не пустят людей с животными.

На прямую линию поступило уже 1,6 млн обращений от россиян.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. В прямом эфире президент России подведет итоги уходящего 2025 года и ответит на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров.

10 декабря искусственный интеллект составил список из пяти самых популярных вопросов граждан для прямой линии с Путиным. Ключевые темы, интересующие людей, включают здравоохранение, состояние дорог, качество жилья, работу управляющих компаний, социальные выплаты и расчеты пенсий. Рейтинг обновляется несколько раз в день, однако эти темы остаются наиболее актуальными.

Ранее в Кремле рассказали о вопросах на тему СВО, поступающих на прямую линию.