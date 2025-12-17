На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самый короткий день 2025 года продлится в Москве менее семи часов

Продолжительность самого короткого дня года составит в Москве 6 часов 59 минут
Mikhail Starodubov/Shutterstock/FOTODOM

Продолжительность самого короткого дня в году — 21 декабря — в Москве составит всего 6 часов 59 минут. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Московского планетария.

По словам собеседника агентства, продолжительность ночи в Северном полушарии максимальна, а продолжительность дня — минимальна. В начале декабря она составляет 7 часов 27 минут, а 21 декабря — 6 часов 59 минут. К концу месяца день продлится до 7 часов 05 минут.

Солнце будет находиться на минимальной высоте над горизонтом 21 декабря в 18:03 мск. После продолжительность светового дня начнет постепенно увеличиваться.

12 ноября руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман сообщила, что 21 декабря 2025 года склонение Солнца на небесной сфере достигнет минимума, это 23,5 градуса к югу от небесного экватора, что является моментом зимнего солнцестояния.

Ранее стало известно, увидят ли москвичи метеорный поток Урсиды в ночь зимнего солнцестояния.

