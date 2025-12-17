Самый короткий день 2025 года продлится в Москве менее семи часов

Продолжительность самого короткого дня года составит в Москве 6 часов 59 минут

Продолжительность самого короткого дня в году — 21 декабря — в Москве составит всего 6 часов 59 минут. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Московского планетария.

По словам собеседника агентства, продолжительность ночи в Северном полушарии максимальна, а продолжительность дня — минимальна. В начале декабря она составляет 7 часов 27 минут, а 21 декабря — 6 часов 59 минут. К концу месяца день продлится до 7 часов 05 минут.

Солнце будет находиться на минимальной высоте над горизонтом 21 декабря в 18:03 мск. После продолжительность светового дня начнет постепенно увеличиваться.

12 ноября руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман сообщила, что 21 декабря 2025 года склонение Солнца на небесной сфере достигнет минимума, это 23,5 градуса к югу от небесного экватора, что является моментом зимнего солнцестояния.

