Россиянам объяснили, почему не стоит выбирать зимнюю обувь на платформе

Зимняя обувь на высокой платформе весьма популярна: она визуально вытягивает силуэт, добавляет роста и часто выглядит эффектнее классических ботинок. Однако врач Екатерина Демьяновская предупредила в беседе с «Газетой.Ru»: именно такая обувь нередко становится причиной зимних травм. И дело не только в высоте подошвы, но и в том, как платформа меняет биомеханику ходьбы и работу суставов стопы и всей нижней конечности.

«Во-первых, у платформы практически отсутствует гибкость. Из-за этого стопа не может правильно перекатываться с пятки на носок, а голеностопный сустав становится практически неподвижным, в результате чего труднее подстраиваться под неровности дороги. Поэтому становится сложнее реагировать на скользкую поверхность: даже небольшая наклоненная плитка или ледяная корка могут привести к потере равновесия. Во-вторых, центр тяжести в такой обуви находится выше, чем в обычных ботинках, что увеличивает риск подвернуть ногу или упасть — особенно при быстром шаге. Третья проблема — плохое сцепление. Платформы редко имеют глубокий протектор, а значит, хуже фиксируются на снегу и льду. Итогом могут стать травмы — растяжения, ушибы, разрывы связок и даже переломы», — сказала эксперт Лаборатории «Гeмотест».

Безопасная зимняя обувь работает по противоположному принципу: она не скользит, помогает стопе чувствовать поверхность и надежно фиксирует ногу. Поэтому лучший выбор — ботинки с плотной, но не слишком толстой подошвой (до 3–5 см), сделанной из нескользящего термопласта или резины, оснащенные невысоким, прочно зафиксированным каблуком.

Важна и гибкость: если подошва слегка гнется в средней части стопы, это позволяет двигаться естественно и снижает нагрузку на голеностоп.

Глубокий выраженный протектор — еще один важный элемент. Он обеспечивает сцепление со льдом и рыхлым снегом.

«Не менее важна фиксация. Высокая шнуровка или плотная застежка стабилизируют голеностопный сустав, что значительно уменьшает риск его травмирования при скольжении или падении. Жесткий задник и анатомическая стелька помогают распределить нагрузку по стопе и предотвращают развитие плоскостопия, которое зимой нередко начинает доставлять больший дискомфорт, чем обычно. А для людей с повышенным риском падений есть специальные решения — антигололедные накладки или обувь с металлическими вставками-противоскользителями. Кстати, дополнительную устойчивость придают многоопорные нескользящие трости», — объяснила Демьяновская.

Безусловно, обувь на платформе может быть красивой, но она в целом не самая физиологичная, а зимой особенно небезопасна: снижает устойчивость, перегружает стопу и может увеличивать вероятность травм. Чтобы провести зиму без падений, растяжений и боли в суставах, лучше выбрать ботинки с хорошей фиксацией, гибкой нескользящей подошвой и глубоким протектором. Они будут поддерживать естественную биомеханику ходьбы и придадут уверенности в условиях гололеда.

