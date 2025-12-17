Психолог предупредил, что абьюзеры специально выводят своих партнеров перед праздниками

Абьюзеры специально выводят своих партнеров и устраивают скандалы перед праздниками. Речь идет не только о новогодних каникулах, но и о личных датах — дне рождения, годовщине отношений, семейных торжествах, рассказал «Газете.Ru» Станислав Самбурский, автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной».

«Это не уникальная странность пары и не «любовь к драме», а очень узнаваемый паттерн, который хорошо описан в исследованиях домашнего насилия и коэрцитивного контроля», — объяснил он.

По словам психолога, домашнее насилие в праздники усиливается — статистика из разных стран показывает одну и ту же картину. В таких парах явно выражен цикл насилия — нарастание напряжения перед любым праздником, за которым следуют скандал, а затем извинения, примирение и новый «медовый месяц».

«Праздников абьюзер боится, ведь его жертва именно в праздники может получить больше внимания и выйти из-под контроля. Поэтому, осознанно или нет, абьюзер убивает праздник и настроение, чтобы сохранить власть. Сначала он становится более раздражительным по мелочам, цепляется, высмеивает, отстраняется, демонстрирует холодность. Жертва в этот момент ходит как по минному полю: подстраивается, угадывает настроение, пытается сгладить углы. Но как ни ходи — взрыв неизбежен. Все обиженные лица и придирки были только затем, чтобы оправдать скандал, который уже «запланирован». И скандал происходит по всем театральным правилам — с криками, драмой, хлопаньем дверью и иногда даже физическим насилием», — объяснил он.

Когда праздник проходит и опасность, что жертва начнет общаться с другими людьми и выйдет из-под контроля, минует, наступает следующий театральный акт: извинения, роскошные подарки, внимание, самые радужные планы на будущее.

«Однако пройдет время — и накануне следующего праздника цикл насилия повторится. В абьюзивных отношениях люди живут в бесконечных повторах дурного сериала: серия за серией, сезон за сезоном один и тот же сценарий. Меняются детали — тема ссоры, набор фраз, конкретная дата, но структура остается», — предупредил Самбурский.

Вторая важная рамка — это коэрцитивный контроль, способ управлять жизнью другого человека. Речь не только про физическое насилие и крик. Это изоляция от друзей и семьи, контроль денег, переписок и перемещений, постоянные унижения и газлайтинг — когда человеку внушают, что он ничего не понимает, «слишком чувствительный», «все придумал», «сам все испортил». Абьюзеры часто ограничивают участие партнера в семейных и социальных событиях: отговаривают от поездок, срывают встречи, саботируют праздники.

«Праздник в такой логике — угроза. Это момент, когда вы могли бы получить много поддержки, внимания и любви не от абьюзера, а от других людей. Это шанс увидеть, как живут другие пары, услышать вопросы «ты в порядке?», почувствовать, что вам есть куда уйти. Для человека, который стремится к тотальному контролю, такое окно свободы действительно опасно. Самым простым способом закрыть это окно становится заранее устроенный скандал: так праздник либо сорвется, либо пройдет в такой атмосфере, что ни о какой радости речи не будет», — рассказал Самбурский.

Поэтому скандал перед праздником часто выполняет сразу несколько функций.

«Он срывает мероприятие или меняет его формат: вы решаете не идти к родителям, отменяете гостей, никуда не выходите «с такой физиономией». Он наказывает вас за непослушание: «вот к чему приводит, когда ты делаешь по-своему». И он возвращает власть: вместо вашей радости, ваших планов и ваших гостей центром сюжета снова становится абьюзер и его чувства», — пояснил эксперт.

Отдельный слой исследований касается нарциссического поведения в отношениях. При нарциссическом абьюзе партнеры опаздывают, обесценивают, устраивают сцены ревности или демонстративной обиды, напиваются, исчезают, превращая чужой праздник в драму про себя. В рассказах клиентов это звучит примерно так: «Он не выдерживает, когда мне хорошо», «Стоит мне порадоваться — и через час уже скандал». В такие моменты чужая радость, чужое внимание и чужой успех напоминают абьюзеру о собственной уязвимости и несостоятельности. Проще разрушить праздник, чем выдержать собственный стыд, зависть и ощущение «я недостаточно хорош».

«К тому же на общество влияет давление образа «идеальной семьи»: в рекламе все сидят за красивым столом, обнимаются, дарят подарки. В соцсетях — бесконечные фотографии «лучшего Нового года» и «самого теплого дня рождения». Этот глянец легко превращается в оружие. Абьюзер говорит: «Из-за тебя у меня нет праздника», «посмотри на нормальных людей», «ты всем портишь настроение». В результате человек, которого только что унизили или довели до истерики, стоит у плиты с ощущением, что обязан «спасти» праздник всем остальным. Вина и стыд надежно прикрывают тему насилия», — констатировал Самбурский.

Таким образом, за два-три дня до праздника партнер становится раздражительным, обесценивает ваши планы, вспоминает старые обиды.

«Накануне или с утра в важный день разыгрывается скандал «на ровном месте» — из-за салата, сообщения маме, подарка или одежды. Вас доводят до слез, до истерики, до паники. Праздник срывается, гости отменяются или вы встречаете их в состоянии человека, который держится из последних сил. Через день-два начинаются извинения, примирение, подарки и разговоры о будущем», — объяснил он.

Ранее россиян предупредили о последствиях быстрого похудения к Новому году.