Лукашенко порекомендовал Украине не будить «спящего медведя»

Украине необходимо наладить контакт с Россией, а не будить «спящего медведя». Об этом в интервью американскому телеканалу Newsmax TV заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Говорю вам как старый политик: если ты живешь рядом с этим «спящим медведем», ну не буди его, найди нормальные отношения», — сказал глава государства, говоря об упущенных возможностях для мирного сосуществования Украины и РФ.

Также он отметил, что продолжение конфликта между двумя странами не сулит Украине ничего хорошего.

«Если Украина считает, что она может победить Россию и готова вести войну, ну, пусть воюет», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, «если дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты, вообще перестанет существовать».

9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что РФ пытается закончить войну, которая началась с госпереворота на Украине в 2014 году. Он отметил, что Российская Федерация вынуждена делать это вооруженным путем.

Ранее Путин заявил, что «вся Украина наша».