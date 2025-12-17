На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Условный иммунитет к санкциям»: названы последствия бессрочной работы карт «Мир»

Финансист Селезнев: у россиян будет иммунитет к санкциям из-за бессрочных карт «Мир»
true
true
true
close
Мария Девахина/РИА Новости

Россиянам станут меньше отказывать в платежах по картам «Мир» из-за истечение срока их действия. У граждан и банков будет условный иммунитет к санкциям Запада, заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Так он прокомментировал сообщения о решении российских банков по поводу карт «Мир». Банки согласовали, что карты «Мир» с истекшим сроком действия будут работать и дальше на постоянной основе (за редким исключением). Это даст клиентам возможность спокойно, без спешки, в плановом порядке заменить карту, когда им удобно.

«Плюсы такого решения в том, что снижается нагрузка на финансовую инфраструктуру. Банки смогут более плавно распределять время перевыпуска карт, будет относительно комфортный режим для граждан. Станет меньше внезапных отказов старых карт из-за истечения срока и наступит условный иммунитет к санкциям — продление срока действия карт позволяет работать на старых импортных чипах», — отметил Селезнев.

По его словам, минусы такого решения заключаются в том, что начнется накопление «технического долга» внутри системы (устаревающий карточный парк, замедленное обновление инфраструктуры), снижение дисциплины среди клиентов (больше людей перестанет следить за датами перевыпуска карт) и дальнейшее обособление российского рынка (за границей просроченные карты приниматься вряд ли будут).

Селезнев заключил, что среди рисков инициативы будут рост числа уязвимостей и мошенничества, ошибок с проведением платежей, ухудшение репутации российских банков и финансовых сервисов.

Ранее банки прокомментировали возможную массовую замену карт Visa и MasterCard на «Мир».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами