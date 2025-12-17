«Условный иммунитет к санкциям»: названы последствия бессрочной работы карт «Мир»

Россиянам станут меньше отказывать в платежах по картам «Мир» из-за истечение срока их действия. У граждан и банков будет условный иммунитет к санкциям Запада, заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

Так он прокомментировал сообщения о решении российских банков по поводу карт «Мир». Банки согласовали, что карты «Мир» с истекшим сроком действия будут работать и дальше на постоянной основе (за редким исключением). Это даст клиентам возможность спокойно, без спешки, в плановом порядке заменить карту, когда им удобно.

«Плюсы такого решения в том, что снижается нагрузка на финансовую инфраструктуру. Банки смогут более плавно распределять время перевыпуска карт, будет относительно комфортный режим для граждан. Станет меньше внезапных отказов старых карт из-за истечения срока и наступит условный иммунитет к санкциям — продление срока действия карт позволяет работать на старых импортных чипах», — отметил Селезнев.

По его словам, минусы такого решения заключаются в том, что начнется накопление «технического долга» внутри системы (устаревающий карточный парк, замедленное обновление инфраструктуры), снижение дисциплины среди клиентов (больше людей перестанет следить за датами перевыпуска карт) и дальнейшее обособление российского рынка (за границей просроченные карты приниматься вряд ли будут).

Селезнев заключил, что среди рисков инициативы будут рост числа уязвимостей и мошенничества, ошибок с проведением платежей, ухудшение репутации российских банков и финансовых сервисов.

Ранее банки прокомментировали возможную массовую замену карт Visa и MasterCard на «Мир».