Вучич пригрозил уголовным преследованием сорвавшим стройку отеля Кушнера в Белграде

Вучич: я инициирую уголовные обвинения против сорвавших стройку Trump Tower
Darko Vojinovic/AP

Чиновники, сорвавшие сделку по строительству зятем президента США Джаредом Кушнером отеля Trump Tower в Белграде, будут привлечены к уголовной ответственности. Слова президента Сербии Александара Вучича приводит газета Politika.

Глава государства подчеркнул, что страна потеряла не менее €750 млн потенциальных инвестиций после того, как Кушнер на фоне коррупционного скандала отказался от реализации проекта. Вучич назвал срыв сделки результатом «кампании травли», инициированной сербской прокуратурой.

Президент Сербии заявил, что лично инициирует уголовные обвинения против тех, кто виноват в срыве сделки и дальнейшем экономическом подрыве республики. Среди них в том числе сотрудники прокуратуры и полиции.

16 декабря сообщалось, что Кушнер отказался от планов строительства отеля на месте генштаба Югославской народной армии в Белграде, разрушенного бомбардировками НАТО в 1999 году.

По данным журналистов, это произошло после выдвинутых прокуратурой Сербии обвинений в адрес четырех высокопоставленных чиновников, в числе которых министр культуры Сербии Никола Селакович. Против него и еще трех чиновников возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями и фальсификации служебных документов в ходе реализации проекта строительства отеля.

В ноябре парламент Сербии принял решение о сносе здания бывшего генштаба югославской армии для строительства отеля. Депутаты утвердили проект Кушнера по возведению в центре Белграда роскошного небоскреба Trump Tower. Для этого был принят специальный закон, который лишил объект статуса культурного наследия и объявил строительство «проектом национального значения». Сербская оппозиция выступила с резким осуждением этого решения.

Ранее президента Сербии обвинили в попытке повлиять на правосудие.

