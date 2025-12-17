На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европейский союз не будет оказывать финансовую поддержку Грузии

Евросоюз в 2025 году не окажет финансовой помощи властям Грузии
Shakh Aivazov/AP

Европейский союз по итогам 2025 года не окажет никакой финансовой помощи Грузии. Об этом со ссылкой на Европейскую комиссию сообщает газета «Известия».

В Еврокомиссии отметили, что никаких мер поддержки Тбилиси в этом году запланировано не было. В 2024 году ЕС прекратил оказание прямой помощи грузинским властям на сумму свыше €120 млн. Эти средства предназначались для поддержки проведения экономических реформ.

По мнению Еврокомиссии, Грузия находится в глубоком политическом кризисе, и после парламентских выборов 2024 года в стране значительно ухудшилась ситуация с правами человека. Грузинские власти проводят скоординированную политику репрессий, которая подрывает основные демократические принципы и подавляет инакомыслие.

В конце ноября генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что спустя год после отказа от просьб, касающихся переговоров о вступлении в Евросоюз, Грузия значительно укрепила свой суверенитет и «показала всему миру, что грузинскому государству не следует грозить пальчиком».

28 ноября прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о заморозке вопроса о переговорах по членству в Евросоюзе до 2028 года. После этого в стране начались беспорядки. Протестующие требовали проведения новых парламентских выборов, а также освобождения тех граждан, которых задержали на акциях до этого.

Ранее в Грузии учредили партию, выступающую против вступления страны в ЕС.

