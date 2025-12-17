Будапешт не будет сотрудничать с ЕС по вопросу российских активов

Венгрия больше не будет сотрудничать с Европейским союзом в вопросе о российских активах. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Он подчеркнул, что Будапешт соблюдал принцип лояльного сотрудничества в отношении замороженных активов Российской Федерации. Но Евросоюз отверг его и лишил Венгрию ее прав. Поэтому, отметил Орбан, с этого момента венгерская сторона больше не обязана соблюдать этот принцип с ЕС.

16 декабря премьер-министр Венгрии заявил, что Евросоюз хочет конфисковать активы Российской Федерации, поскольку иначе наступит крах нескольких европейских правительств.

За день до этого Орбан сказал, что если мнение выступающего против конфискации российских активов Будапешта не будет учтено, то Венгрия на следующий день обратится в суд Европейского союза. Он уточнил, что если Москва оспорит в суде возможную конфискацию своих активов, то она точно одержит победу, это всего лишь вопрос времени.

