Адвокат объяснила, как вернуть деньги за подарочный сертификат

Подарочный сертификат — это обязательство компании предоставить вам товары или услуги в будущем на определенную сумму. Фактически вы или даритель вносите предоплату (аванс), а окончательная сделка совершается позже, когда вы делаете выбор, рассказала «Газете.Ru» адвокат, руководитель Дома права «Avanti» Надежда Борзенко.

«Вернуть деньги за подарочный сертификат можно в любое время и независимо от причин. Это право сохраняется, даже если сертификат был вам подарен. Обратиться за возвратом средств можно в любой момент, пока сертификат действует. Если же срок его действия истек, то требовать деньги обратно можно в течение общего срока исковой давности, который составляет три года. Вы вправе вернуть как полную сумму, так и остаток, если часть номинала уже была потрачена. Для этого необходимо направить в магазин простое письменное заявление с требованием о возврате предоплаты. Средства обязаны вернуть в течение 10 календарных дней с момента получения требования. Отсутствие кассового чека не является основанием для отказа, поскольку сам сертификат подтверждает факт оплаты», — объяснила она.

Такие условия использования сертификата как «обмену и возврату не подлежит», «сгорает после истечения срока», «номинал должен быть использован за один раз», являются незаконными. Согласно Закону «О защите прав потребителей» условия договора, ущемляющие права потребителя, признаются недействительными.

«Если продавец отказывается принимать сертификат к оплате, меняет условия его использования после покупки или не возвращает деньги, вы имеете право направить письменную претензию. В случае игнорирования требования или получения отказа по истечении 10 дней после подачи претензии, обращайтесь с жалобой в Роспотребнадзор или прокуратуру. Они могут инициировать проверку по факту нарушения и обязать продавца вернуть деньги, а также привлечь его к административной ответственности с наложением штрафа. Обращение бесплатное, рассматривается в срок до 30 дней», — добавила адвокат.

Для восстановления нарушенных прав также можно обратиться в суд: срок исковой давности составляет три года с момента, когда вы узнали о нарушении своего права (например, с даты отказа магазина вернуть средства). Потребители в этих случаях освобождаются от уплаты государственной пошлины. Вы можете потребовать не только возврата суммы по сертификату, но и неустойки за просрочку, компенсации морального вреда, а также штрафа в размере 50% от присужденной суммы за неудовлетворение требований в добровольном порядке.

«В случае банкротства или ликвидации юридического лица держатели сертификатов могут быть включены в реестр кредиторов третьей очереди. Однако на практике шансы вернуть деньги в такой ситуации, как правило, невелики. Больше повезет тем, у кого сертификат имеет денежный номинал, а не привязан к определенной вещи или услуге, поскольку такие обязательства рассматриваются как обычный денежный долг», — резюмировала Борзенко.

