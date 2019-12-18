Поисковая система «Яндекс» назвала самые популярные темы 2019 года

Поисковая система «Яндекс» определила, какими событиями россияне интересовались больше всего в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно результатам поиска за текущий год, чаще всего юзеры искали информацию о выборах на Украине и пожаре в соборе Парижской Богоматери, а также о украинском лидере Владимире Зеленском и разработчике компьютерных игр из Японии Хидео Кодзима.

Среди популярных тем также оказались несанкционированные акции в Москве, катастрофа «Суперджета» в аэропорту Шереметьево, «штурма«засекреченной «Зоны-51» в США и другое.

Интерес у пользователей также вызвали шведская активистка Грета Тунберг, актер Хоакин Феникс и певица Билли Айлиш, турецкий актер Али Эрсан Дуру.

А также бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье за звание чемпиона UFC, фильмы «Т-34» и «Джокер», сериалы «Игра престолов» и «Чернобыль», мультфильмы «Как приручить дракона 3», «Тайная жизнь домашних животных 2», а также ремейк «Короля Льва».

Кроме того, россияне интересовались играми Metro Exodus, Apex Legends, PUBG Lite и другими.

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