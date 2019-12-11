Минкомсвязь предложило изменить правила ЕСИА

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) предложило модернизировать правила использования Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину «РБК».

Как отмечается, при нововведениях органы власти обязаны предоставлять информацию о гражданах в течение 24 часов. В настоящее время оперативное предоставление данных возможно лишь при наличии технической возможности.

Минкомсвязь предложило убрать эту оговорку.

В сопроводительном письме замглавы Минкомсвязи Максим Паршин указал, что нововведение в том числе «позволит обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных в рамках концепции и архитектуры цифрового профиля — ЕСИА 2.0».