Центр обработки данных Facebook в Джорджии станет работать на солнечной энергии

Корпорация Walton Electric подписала контракт с энергопровайдером Silicon Ranch о снабжении солнечной энергией дата-центра компании Facebook в округе Ньютон, американский штат Джорджия. Об этом сообщает издание Power Engineering International.

Отмечается, что новый проект позволит укрепить рынок солнечной энергии в регионе, а также поможет Facebook достичь поставленной цели по 100% использованию энергии из возобновляемых источников во всех бизнес-процессах.

В издании подчеркивается, что центр обработки данных Facebook в Ньютоне считается одним из самых передовых и энергоэффективных в мире. Для его энергоснабжения в рамках проекта будет построена солнечная электростанция Snipesville II мощностью 107 МВт, которая, согласно плану проекта, Snipesville II войдет в эксплуатацию в 2021 году.

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