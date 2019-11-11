Более половины россиян выступили за ограничение доступа детей к гаджетам

Более половины россиян поддерживают ограничение доступа детей к гаджетам, а четверть граждан считают необходимым наличие двойного аккаунта, чтобы следить за поведением несовершеннолетних в интернете. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

54% респондентов считает, что родителям стоит ограничивать доступ своих детей к различным гаджетам. 17% опрошенных заявили, что дети вообще не должны использовать технические устройства.

Россиян также спросили об их отношении к наличию двойного аккаунта у родителей, который позволяет следить за посещаемыми ребенком ресурсами. 25% относится положительно к подобной практике и даже считает ее необходимостью. 19% не считает правильным устанавливать подобную слежку.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет со всех федеральных округов России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские ученые доказали негативное влияние мобильных на детей

— «Сидят в соцсетях и играют»: у школьников могут забрать смартфоны