Владельцев старых iPhone предупредили о начинающихся в понедельник проблемах

Владельцев старых моделей iPhone и iPad предупредили о проблемах, которые могут начаться с понедельника. Об этом сообщается на сайте компании Apple.

Так, у владельцев техники, выпущенной до 2012 года, могут возникнуть трудности с определением точного местоположения, даты и времени. Чтобы избежать проблем компания Apple рекомендует обновить iOS.

Отмечается, что пользователи устаревших гаджетов, которые не успели обновить их до 3 ноября, должны будут обновить операционную систему только с помощью компьютера, сохранив перед этим резервную копию. Это объясняется тем, что обновление через WI-FI будет недоступно из-за трудностей с определением точной геолокации, даты и времени, что необходимо для корректной работы iCloud, App Store и электронной почты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Apple запустила свою стриминговую платформу