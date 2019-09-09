Роскомнадзор обвинил Google и Facebook в попытке повлиять на выборы в России

Роскомнадзор обвинил Google и Facebook в попытке повлиять на результаты выборов в России, сообщает РИА «Новости».

Глава ведомства Александр Жаров заявил, что компании, допустившие политическую рекламу в день тишины намеренно пытались влиять на выборы.

По его словам, поисковая выдача Яндекса и Google на одинаковые запросы «выборы 2019» и «за кого мне голосовать» была абсолютно разной.

«Именно поэтому мы говорим о том, что компания Google и компания Facebook намеренно пытались влиять на результаты выборов которые прошли 8 сентября», — заявил Жаров.

Ранее в Роскомндзоре заявили, что Google, Facebook и YouTube показывали политическую рекламу в Единый день голосования 8 сентября.