Twitter удалил оскорбительное изображение российского флага

Роскомнадзор проинформировал об увольнении об удалении Twitter оскорбительного изображения российского флага. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно заявлению, запрос на удаление изображения, которое оскорбляло триколор России в неприличной форме, поступило от Генпрокуратуры.

«Таким образом, исполнено требование Генпрокуратуры РФ, поступившее в Роскомнадзор ранее», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook удалила картинку с изображением свастики на фоне государственного герба РФ по требованию Роскомнадзора.