Twitter удалил оскорбительное изображение российского флага
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Роскомнадзор проинформировал об увольнении об удалении Twitter оскорбительного изображения российского флага. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно заявлению, запрос на удаление изображения, которое оскорбляло триколор России в неприличной форме, поступило от Генпрокуратуры.
«Таким образом, исполнено требование Генпрокуратуры РФ, поступившее в Роскомнадзор ранее», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook удалила картинку с изображением свастики на фоне государственного герба РФ по требованию Роскомнадзора.