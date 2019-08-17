Reuters: миниторг США может продлить для Huawei временную генеральную лицензию

Американское министерство торговли может дать отсрочку Huawei на 90 дней, что позволит китайской компании закупать оборудование у предприятий США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников, американская сторона может продлить для Huawei временную генеральную лицензию.

Источники сообщили, что ситуация с лицензией, которая стала ключевым козырем для Соединенных Штатов на торговых переговорах с Китаем, остается нестабильной.

Ожидается, что в эти выходные президент США Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин обсудят ситуацию вокруг Huawei по телефону.

Ранее сообщалось, что Трамп обсудил Huawei с главами семи крупных компаний.