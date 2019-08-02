Пользователи Сети призвали Зеленского не повторять за Путиным
Пользователи Сети из Украины раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского за фотографию с тренировки в спортзале. Глава государства выложил снимок в фейсбуке.
Под изображением президент страны написал, что спорт еще никто не отменял, и пожелал всем доброго утра.
Однако пользователи критически отнеслись к посту Зеленского. Некоторые в комментариях призвали, чтобы политик начал уже решать конкретные вопросы, а не тратить время на соцсети.
Другие предложили Зеленскому вместо занятия спортом решить вопрос с украинскими моряками, задержанными в России.
Кто-то из пользователей призвал президента не повторять за российским лидером Владимиром Путиным, подразумевая его частые тренировки.
«Может, пора выполнять обязанности президента? Хватит копировать Путина», — подчеркнул Павел Бойко.