Эвакуацию экипажа танкера Kairos приостановили

Спасение экипажа танкера Kairos под флагом Гамбии приостановлено. Утром 6 декабря пограничный катер предпринял попытку снять экипаж с аварийного судна, но высокие волны помешали это сделать, передает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с чрезвычайными ситуациями.

«Танкер надежно стоит на якоре, экологической угрозы не представляет, экипаж находится в безопасности, воды и продовольствия достаточно. Если потребуется, дополнительные запасы могут быть доставлены по воздуху», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасательные действия будут продолжены при нормализации погодных условий.

Танкер Kairos, следовавший в Новороссийск и поврежденный украинскими беспилотниками в исключительной экономической зоне Турции, терпит бедствие у города Ахтополь в южной части болгарской акватории Черного моря.

3 декабря турецкое судно приступило к буксировке танкера, однако 5 декабря по неясным причинам оставило танкер в болгарских территориальных водах.

Ранее МИД Турции вызвал временного поверенного в делах РФ из-за атак на танкеры.