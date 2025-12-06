На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эвакуацию экипажа танкера Kairos приостановили

Эвакуацию экипажа терпящего бедствие у берегов Болгарии танкера приостановили
true
true
true
close
Министерство транспорта Турции

Спасение экипажа танкера Kairos под флагом Гамбии приостановлено. Утром 6 декабря пограничный катер предпринял попытку снять экипаж с аварийного судна, но высокие волны помешали это сделать, передает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с чрезвычайными ситуациями.

«Танкер надежно стоит на якоре, экологической угрозы не представляет, экипаж находится в безопасности, воды и продовольствия достаточно. Если потребуется, дополнительные запасы могут быть доставлены по воздуху», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасательные действия будут продолжены при нормализации погодных условий.

Танкер Kairos, следовавший в Новороссийск и поврежденный украинскими беспилотниками в исключительной экономической зоне Турции, терпит бедствие у города Ахтополь в южной части болгарской акватории Черного моря.

3 декабря турецкое судно приступило к буксировке танкера, однако 5 декабря по неясным причинам оставило танкер в болгарских территориальных водах.

Ранее МИД Турции вызвал временного поверенного в делах РФ из-за атак на танкеры.

