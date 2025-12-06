Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз

Предприниматель Илон Маск в социальной сети X заявил, что Евросоюз необходимо ликвидировать.

«Европейский союз нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ», — считает он.

Маск отметил, что бюрократия «медленно душит Европу». Также бизнесмен задался вопросом, от чего именно Соединенные Штаты защищают ЕС.

5 декабря официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе заявила, что соцсеть X оштрафовали на €120 млн за нарушение закона ЕC о цифровых услугах.

Закон Евросоюза о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) устанавливает единые правила для онлайн-платформ (соцсетей, маркетплейсов, поисковиков), обязывая их создавать безопасное цифровое пространство, бороться с незаконным контентом (терроризм, ненависть, дезинформация), повышать прозрачность рекламы и алгоритмов, а также защищать права пользователей, особенно детей.

