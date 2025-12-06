«Начнет присыпать»: синоптик рассказал, когда ждать полноценного снега в Москве

В Москве и Центральном федеральном округе (ЦФО) постепенно пойдет снег на следующей неделе (8 – 14 декабря), рассказал «Газете.Ru» синоптик Евгений Тишковец.

«Достаточно предварительные расчеты. На следующей неделе нас начнет постепенно присыпать снегом. Температуры будут пока колебаться около нулевой отметки, без вариантов. Ночью слабый минус, днем ноль градусов, слабый плюс. Я думаю, что московская земля и земля центральной России, безусловно, побелеет, потому что сейчас у нас все голое. Тепло сохраняется, но активизируется североатлантический циклон, и поэтому снегом начнет присыпать», — сказал специалист.

Тишковец не исключил высоту снежного покрова в ЦФО до 10 сантиметров.

«И даже есть такая вероятность, что его высота во второй половине предстоящей недели может повыситься или сформируется снежная подушка высотой до двух-семи, может быть, даже и десяти сантиметров, я не исключаю. Зима начнет постепенно преображаться и, если не возвращаться в рамки нормы, по крайней мере, проявит некую стреловидность. Погода будет меняться», — подчеркнул синоптик.

Ранее москвичам пообещали еще две недели без солнечных дней.