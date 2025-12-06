На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы 3 недостатка кроссовера Renault Duster

Art Konovalov/Shuterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах обновленного Renault Duster первого поколения. Такие машины выпускались с 2015 по 2021 годы.

«У кроссовера превосходная подвеска, но средний уровень противостояния коррозии (со стороны днища защита недостаточная), а также простое оснащение и дешевые материалы салона. Число мелких неурядиц после 100 тысяч км – почти как у Лад». — сказал Зиновьев.

Тем не менее, все моторы и коробки передач надежны. Их ресурс составляет более 300 тыс. километров.

До этого Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство — с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», — отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80-100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее были названы пять плюсов китайского седана Changan Alsvin.

