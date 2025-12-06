На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стратегия нацбезопасности США шокировала Европу

WSJ: новая стратегия нацбезопасности США шокировала Европу
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Новая стратегия национальной безопасности США шокировала Европу тем, как она описана в документе. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ).

«В 30-страничном документе европейские страны представлены как своенравные, приходящие в упадок державы, которые уступили свой суверенитет Евросоюзу и которыми руководят правительства, подавляющие демократию и заглушающие голоса стремящихся к более националистическому развороту», — говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что для страны Европы документ стал «ведром холодной воды на голову». В новой стратегии нацбезопасности США подчеркивается, насколько радикально администрация президента Дональда Трампа меняет устоявшуюся американскую внешнюю политику, что, вероятно, приведет к углублению разногласий в НАТО.

5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс». Как изменились приоритеты США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Италии призвала Европу обеспечить безопасность собственными силами и не рассчитывать на США.

