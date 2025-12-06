Российские ПВО унитожили 11 украинских дронов за пять часов

МО РФ: 11 украинских беспилотников сбиты над Россией за пять часов

Одиннадцать беспилотников перехватили российские системы ПВО за пять часов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«С 11.00 до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в военном ведомстве.

В частности, шесть БПЛА перехвачены над территорией Брянской области, три – над территорией Курской, еще два — над территорией Белгородской области.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что за минувшие сутки над регионом сбили 31 беспилотник. Он также сообщил, что украинский беспилотник атаковал автомобиль председателя региональной избирательной комиссии Игоря Лазарева.

До этого Гладков писал, что украинский дрон нанес удар по движущемуся автомобилю в поселке Борисовка, в салоне которого находился глава Березовки Валерий Борисенко, он получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица и плеча.

По информации брянского губернатора Александра Богомаза, за ночь с 5 на 6 декабря над регионом сбили 23 вражеских беспилотника.

Ранее украинские беспилотники пытались атаковать Ленинградскую область.