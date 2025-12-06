Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал визит крупной венгерской делегации в Москву для обсуждения экономических вопросов, трансляцию вел телеканал М1.

«Огромная бизнес-делегация на днях, в начале декабря, едет в Москву обсуждать исключительно экономические вопросы», — уточнил политик.

Орбан отметил, что Будапешт ведет переговоры с Москвой о том, как будет выстраиваться экономическое сотрудничество между двумя государствами «после того, как закончится вся эта санкционная система».

28 ноября премьер Венгрии прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Основными темами их переговоров стали поставки российских энергоносителей в республику и конфликт на Украине. Орбан заявил, что цель его визита — обеспечить энергоснабжение Венгрии на зиму и следующий год. Это была уже четвертая встреча лидеров двух государств с 2022 года.

Ранее глава МИД Венгрии ответил Мерцу, критиковавшему Орбана за визит в Москву.