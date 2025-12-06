Названа дата прощания с лучшим Дедом Морозом России

Названа дата прощания с актером Александром Скавышем — одним из лучших Дедов Морозов России. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на его знакомого Вячеслава Казанцева.

По словам знакомого, прощание состоится 10 декабря.

«Ждут прибытия сына», — объяснил Казанцев.

Он отметил, что Скавыш «просто не проснулся».

Александр Скавыш был занят почти во всем репертуаре «Свободного театра» города Урай, сыграл в постановках «Жизнь прекрасна», «Трехгрошовая опера», «Алые паруса», недавних премьерах «Птица Сури» и «Капкан». Был режиссером школьного театра «Антре».

Также на протяжении 30 лет актер создавал образ Деда Мороза и был удостоен почетного звания победителя Всероссийского съезда Дедов Морозов.

Накануне не стало актера Кэри-Хироюки Тагавы, сыгравшего Шан Цзуна в Mortal Kombat.