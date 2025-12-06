На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол в Норвегии раскрыл, кому выгодно отстранение российских спортсменов

Посол Корчунов: недопуск россиян выгоден желающим выступать в тепличных условиях
РИА Новости

Отстранение российских спортсменов — в том числе и лыжников — от международных турниров поддерживают те, кому хочется выступать в «тепличных условиях». Об этом в комментарии РИА Новости заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов.

«Одно можно сказать точно — неучастие россиян в мировых турнирах не только в значительной степени девальвирует медали, которые получают их победители, но и лишает болельщиков возможности наблюдать за соревнованием действительно сильнейших представителей спорта», — отметил он.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме Международной федерации лыжного спорта и сноуборда вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее стало известно, пустят ли российских лыжников в Швейцарию на этап Кубка мира.

