Китайских блогеров выгнали из уральского города за спаивание местных

Из уральского города Арамиль выгнали китайских блогеров, занимавшихся спаиванием местных жителей водкой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Блогер Маолюй дэ Юаньфан (канал уточняет, что псевдоним означает «Ослик в поездке») приехал в Свердловскую область на автодоме вместе с женой. Он ездил по местным деревням и угощал жителей китайской 52-градусной водкой.

Результаты застолий блогер попойку выкладывал в социальную сеть «Сяо хун шу», показывая якобы всегда пьяных людей. После возмущения местных жителей к блогеру приехали представители администрации и полиции и попросили покинуть район.

Накануне студент из Москвы получил штраф в 1,5 млн рублей за шутки о евреях и блокадниках в TikTok. К настоящему времени тиктокер получил семь штрафов за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) на сумму чуть больше миллиона рублей, штраф за пропаганду педофилии в размере 500 тысяч, 20 тысяч — за возбуждение ненависти и минимум 160 часов обязательных работ за оскорбление религиозной литературы.

