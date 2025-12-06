На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китайских блогеров выгнали из уральского города за спаивание местных

Полиция Арамиля выгнала китайского блогера Маолюя из города
true
true
true
close
Telegram-канал «Mash»

Из уральского города Арамиль выгнали китайских блогеров, занимавшихся спаиванием местных жителей водкой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Блогер Маолюй дэ Юаньфан (канал уточняет, что псевдоним означает «Ослик в поездке») приехал в Свердловскую область на автодоме вместе с женой. Он ездил по местным деревням и угощал жителей китайской 52-градусной водкой.

Результаты застолий блогер попойку выкладывал в социальную сеть «Сяо хун шу», показывая якобы всегда пьяных людей. После возмущения местных жителей к блогеру приехали представители администрации и полиции и попросили покинуть район.

Накануне студент из Москвы получил штраф в 1,5 млн рублей за шутки о евреях и блокадниках в TikTok. К настоящему времени тиктокер получил семь штрафов за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) на сумму чуть больше миллиона рублей, штраф за пропаганду педофилии в размере 500 тысяч, 20 тысяч — за возбуждение ненависти и минимум 160 часов обязательных работ за оскорбление религиозной литературы.

Ранее известную комикессу обвинили в харассменте.

