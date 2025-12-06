Постпред США при НАТО высказался о мирном урегулировании на Украине

Уитакер: мир на Украине близок как никогда

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер считает, что переговоры по мирному урегулированию на Украине представляют собой лучший шанс для достижения сделки. Его слова приводит ТАСС.

«Это, возможно, наш лучший шанс. Мы ближе к миру, чем когда-либо», — сказал он.

Уитакер добавил, что «в конечном итоге эта война должна закончиться».

В ночь на 3 декабря в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. По итогам встречи Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее европейским лидерам ничего не сообщили о переговорах Путина и Уиткоффа.