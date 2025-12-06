Литва аннулировала временный ВНЖ 145 россиянам из-за их поездок

В Литве аннулировали вид на жительство (ВНЖ) 145 россиянам в связи с их поездками в Россию и Белоруссию чаще одного раза в три календарных месяца. Об этом сообщил Департамент миграции страны.

«В связи с процедурой, которая предусмотрена Законом об ограничительных мерах, аннулированы разрешения на временное проживание 145 граждан России в Литве», — сказал представитель Департамента миграции Рокаса Пукинскаса.

Запрет вступил в силу в начале мая 2025 года.

В июле сообщалось, что Литва аннулировала выданный россиянину временный вид на жительство (ВНЖ) за слишком частые поездки «в Россию или Белоруссию». Это был первый случай лишения ВНЖ за поездки в Россию и Белоруссию после введения в апреле 2025 года автоматического аннулирования ВНЖ для тех, кто в течение трех календарных месяцев больше одного раза посетит упомянутые страны.

