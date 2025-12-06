На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Камчатке мешок для подъема судна лопнул и травмировал двух работников

На Камчатке при утилизации судна пострадали два человека
Дальневосточная транспортная прокуратура

На Камчатке два человека пострадали при утилизации судна. Об этом сообщает в Telegram-канале Восточное межрегиональное управление на транспорте СК России.

В ведомстве рассказали, что в 14:40 (5:40 мск) на производственной территории на границе бухт Соленое озеро и Щитовая взорвался пневматический ролик-мешок (баллон из прочной резинокордной ткани, который при накачивании сжатым воздухом используется для подъема, спуска и перемещения судов). Двое мужчин, которые с его помощью поднимали на берег судно для утилизации, получили травмы. Один из них не выжил, у второго повреждена рука.

«Предположительно, пневматический мешок разорвался и отлетевшие части попали в находившихся рядом работников», — добавили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Следователи проводят доследственную проверку по факту произошедшего.

В начале ноября восемь человек пропали без вести после столкновения рыболовного и торгового судов у берегов китайской провинции Шаньдун. Это произошло неподалеку от города Вэйхай, в 6,4 км от побережья. В результате инцидента из девяти челове на борту рыболовного судна сразу удалось спасти только одного.

Ранее «Газета.Ru» разбиралась, кто и зачем бьет дронами по судам в Черном море.

