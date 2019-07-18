Daily Beast: фото не попадают к правительству России через FaceApp

__is_photorep_included12501685: 1

Новым российским приложением FaceApp, которое старит лица пользователей, успели воспользоваться все. Как замечает The Daily Beast, теперь юзеры стали беспокоиться по поводу конфиденциальности своих данных.

Отмечается, что накануне американская газета The New York Post опубликовала статью «Теперь русские завладели вашими фото в старости». К создателям приложения поступили многочисленные обращения от пользователей с просьбой удалить личные данные. В то же время в соцсетях появились утверждения о том, что FaceApp тайно шпионит за юзерами, а через него их фото используются российским искусственным интеллектом. По словам экспертов, политика конфиденциальности в приложении плохая, но в этом нет ничего необычного.

Как пишет издание, новая волна паники последовала после заявления разработчика программного обеспечения Джошуа Ноцци, сообщившего о том, что приложение получает доступ и скачивает все фотографии на телефоне, а не только загруженную в приложение. Однако несколько других экспертов, проверивших приложение, опровергли эти данные и заверили, что к российскому правительству снимки юзеров не попадают. Один из специалистов отметил, что фотографии пользователей «старятся» только после загрузки в облако и это нужно донести до пользователей.