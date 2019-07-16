Поклонник зарезал инстаграм-блогершу и похвастался фото с ее трупом в Сети

В городе Ютика в американском штате Нью-Йорк поклонник зарезал 17-летнюю инстаграм-блогершу Бьянку Дэвинс. Об этом информирует New York Post.

Согласно полученной от правоохранителей информации, подозреваемый 21-летний местный житель Брэндон Кларк общался с блогершой только в интернете.

Сообщается, что между ними произошла ссора. Затем Кларк выследил девушку во время ее возвращения с концерта и перерезал ей горло.

После этого убийца выложил фото с окровавленным телом в сеть.

На данный момент Кларк содержится под стражей. Ему уже предъявили обвинение в убийстве.

Ранее сообщалось о том, что 16-летние девушки задушили подругу.