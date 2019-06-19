На клавиатуре появится новая кнопка впервые за 25 лет

Компания Microsoft рассматривает возможность появления на своих клавиатурах новой кнопки Office. Об этом сообщает The Verge.

Сочетания с этой клавишей предоставят новые возможности пользователям, включая быстрый обмен документами и файлами в Office.

Предполагается, что новая клавиша заменит кнопку Microsoft на правой стороне клавиатуры или кнопку выделенного меню.

Изменения раскладки клавиатуры, если они произойдут, будут первыми с 1994 года.

Ранее сообщалось, что сотрудники корпорации Microsoft попросили руководство расторгнуть контракт с Пентагоном.