Как вычислить опасные онлайн-магазины, рассказал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор поделился советами, как вычислить продавцов-мошенников в Интернете, сообщает РИА «Новости».

Маркерами опасных интернет-магазинов следует считать подозрительно низкие цены, а также слова «акция», «количество ограничено», «спешите купить».

Также нужно обратить внимание на контактную информацию на сайте. На станице должны быть указаны сведения о продавце, его контактный номер, товар должен совпадать с описанием. Признаками опасного сайта может послужить чрезмерная навязчивость продавца, а также невозможность самовывоза или курьерской доставки.

Покупателю следует избегать странички с продукцией, где запрашивают скан паспорта или требуют полной предоплаты.

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