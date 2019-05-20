CNBC: Google уничтожил амбиции Huawei стать лидером в мире смартфонов

Google разрывает связи с Huawei, такое решение может фактически уничтожить

глобальные амбиции китайской компании на мировом рынке смартфонов, отмечает телеканал CNBC со ссылкой на мнение опрошенных экспертов.

Опрошенные телеканалом аналитики считают, что это может создать большие проблемы для компании на международном уровне, на который приходится почти половина поставок смартфонов.

По данным компании Canalys, около 49% поставок смартфонов Huawei в первом квартале 2019 года приходилось на международный рынок. Huawei стала вторым по величине производителем смартфонов по доле мирового рынка в первом квартале. Ранее компания уже заявляла о своих амбициях стать к 2020 году лидером среди смартфонов. Однако последний шаг Google может помешать этому, подчеркивает CNBC.

Кроме того, это огромный удар по компании, потому что она в значительной степени полагается на систему Android в тех смартфонах, которые продаются за рубежом. В Китае представлены смартфоны с другой версией Android.

Ранее Китай обратился к Huawei после отказа Google сотрудничать.