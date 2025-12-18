Зеленский заявил, что не желающие видеть Украину в НАТО политики умрут

Зеленский: в будущем политики, не желающие видеть Украину в НАТО, могут умереть

Позиция отдельных стран по членству Украины в НАТО может измениться, когда некоторые политики умрут. Об этом во время выступления в Брюсселе заявил президент Украины Владимир Зеленский, трансляцию его выступления вело агентство Reuters.

Во время брифинга Зеленский отметил, что против вступления Украины в НАТО выступает администрация США.

«Возможно, позиция изменится в будущем. Может быть, кто-то поймет, что сильная украинская армия укрепляет НАТО, а не наоборот. Политики меняются. Кто-то живет, кто-то умирает», — сказал он.

9 декабря Зеленский сказал, что у его страны в настоящее время нет шансов на вступление в НАТО. Он отметил, что ключевые члены альянса, включая США, не готовы видеть Украину в составе блока, а Россия всегда выступала категорически против такого развития событий.

Позже Зеленский отмечал, что готов отказаться от вступления Украины в НАТО если будет достигнуто двухстороннее соглашение с США. Он добавил, что Киеву нужны гарантии безопасности.

Ранее Зеленский назвал ключевые гарантии безопасности для Украины.