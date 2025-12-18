Лошадь провалилась в погреб в Перми и не смогла выбраться сама

В Перми лошадь провалилась в погреб и не смогла сама выбраться

В Перми спасатели помогли лошади, провалившейся в погреб. Об этом сообщает МКУ «Пермская городская служба спасения».

Инцидент произошел 13 декабря — на пульт дежурного в экстренных службах поступило сообщение о животном, провалившемся в яму.

Группа оперативного реагирования выехала на место происшествия. Спасатели эвакуировали животное из погреба, используя слесарное и высотное снаряжение. В результате случившегося лошадь не пострадала.

