Лошадь провалилась в погреб в Перми и не смогла выбраться сама

В Перми спасатели помогли лошади, провалившейся в погреб. Об этом сообщает МКУ «Пермская городская служба спасения».
Инцидент произошел 13 декабря — на пульт дежурного в экстренных службах поступило сообщение о животном, провалившемся в яму.
Группа оперативного реагирования выехала на место происшествия. Спасатели эвакуировали животное из погреба, используя слесарное и высотное снаряжение. В результате случившегося лошадь не пострадала.
До этого в Башкирии более 200 баранов ушли под лед на озере, когда их решили перегнать с одного берега на другой по недостаточно прочному льду. Ситуацию взяло на контроль Главное управление МЧС России по региону.
Ранее в Астраханской области лошадь провалилась в склеп времен Золотой Орды.