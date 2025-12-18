На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лошадь провалилась в погреб в Перми и не смогла выбраться сама

В Перми лошадь провалилась в погреб и не смогла сама выбраться
МКУ (признана в РФ террористической организацией) «Пермская городская служба спасения»/VK

В Перми спасатели помогли лошади, провалившейся в погреб. Об этом сообщает МКУ «Пермская городская служба спасения».

Инцидент произошел 13 декабря — на пульт дежурного в экстренных службах поступило сообщение о животном, провалившемся в яму.

Группа оперативного реагирования выехала на место происшествия. Спасатели эвакуировали животное из погреба, используя слесарное и высотное снаряжение. В результате случившегося лошадь не пострадала.

До этого в Башкирии более 200 баранов ушли под лед на озере, когда их решили перегнать с одного берега на другой по недостаточно прочному льду. Ситуацию взяло на контроль Главное управление МЧС России по региону.

Ранее в Астраханской области лошадь провалилась в склеп времен Золотой Орды.

