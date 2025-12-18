Лукашенко заявил о скором заключении мирных соглашений по Украине

Сегодня мирные соглашения по Украине близки как никогда. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на VII Всебелорусском народном собрании, передает БелТА.
«Что касается конца войны. Как никогда мы близки к мирному соглашению», — сказал белорусский лидер.
Несколькими часами ранее Лукашенко заявил, что Украина может исчезнуть с географических карт, если продолжит конфликт. По его словам, президент США Дональд Трамп может придерживаться аналогичной позиции. При этом, по словам белорусского лидера, продолжение конфликта может «тяжело закончиться» для Европы и мира.
Накануне президент Белоруссии заявил, что продолжение конфликта может привести к прекращению существования Украины в ее нынешнем виде. По его словам, ситуация продолжится до появления силы, способной убедить «главаря режима Владимира Зеленского согласиться на мир».
